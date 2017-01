Els jugadors del trident són entre els cinc més valuosos del mercat segons el CIES

La qualitat del trident format per Leo Messi, Luis Suárez i Neymar queda reflectida en l'últim estudi que ha elaborat l'International Centre for Sports Studies (CIES), en el qual ha realitzat una llista amb els 100 futbolistes amb més cotització del mercat, on tots tres apareixen en les cinc primeres posicions.

El brasiler Neymar és qui lidera la llista, amb un valor de mercat de 246,8 milions d'euros, seguit en segon lloc de Messi, a qui atorguen una valoració de 170,5 milions. Després d'ells figuren dos francesos: Paul Pogba (155,3 M?) i Antoine Griezmann (150,4 M?), als quals aquest institut de recerca situa al davant de Luis Suárez (145,2 M?).

Després dels cinc primers, sorprèn la presència del davanter del Tottenham Harry Kane, que amb 139, 2 milions d'euros de valor de mercat supera Cristiano Ronaldo, setè i valorat en 126,5. Paulo Dybala (113,8 M?), Dele Alli (110,5 M?) i Eden Hazard (101,5 M?) tanquen el top 10 de la llista, en què es troben més jugadors blaugrana, com André Gomes (59,3 M?) en 44a posició, Umtiti (47,7 M?) en 61a posició, Rakitic (67è amb 45 M?) , Busquets (70è, amb 44,6 M?) i Denis Suárez, 87è amb 40,3 M? de valor.