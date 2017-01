Gerard Farrés es mostra «molt agraït pel suport de la meva ciutat, Manresa»

Gerard Farrés, la sensació en la categoria de motos del Dakar amb un tercer lloc aconseguit amb una màquina no oficial, va ser rebut ahir al vespre per Valentí Junyent al despatx de l'alcaldia. A l'acte no hi va poder ser l'altre manresà que ha obtingut la tercera posició, en el seu cas en la categoria de camions, el copilot Moi Torrallardona, que ahir mateix va haver d'ingressar a Sant Joan de Déu afectat per una embòlia pulmonar, que ha estat conseqüència de la lesió que es va fer al genoll abans de marxar cap a Amèrica del Sud per competir amb l'equip De Rooy. Torrallardona es troba bé i haurà d'estar uns quants dies més a l'hospital per recuperar-se completament. Llavors també serà rebut al consistori.

L'acte de Farrés a l'ajuntament va ser molt distès, i el pilot que va néixer a Manresa, viu a Manlleu i té vincles a Olost i Oló va tenir la companyia d'una bona part de la seva família que viu a la capital del Bages. A més a més de l'alcalde, a la recepció hi va ser present Jordi Serracanta, regidor d'Esports.

Junyent va manifestar que «en totes les informacions que durant aquests dies he anat veient sobre el Gerard, m'han quedat clares un parell de coses. Que corres per un equip privat (Himoinsa), i que ets manresà, perquè a tot arreu es feia constar així». En el llibre d'honor, en el qual ja havia firmat el 2016 en quedar vuitè de la prova, Farrés va escriure una dedicatòria en la qual es mostrava «molt agraït pel gran suport que em dóna la meva ciutat, Manresa». I expressa el seu desig de tornar aviat a una nova recepció després del ral·li.

Valentí Junyent el va obsequiar amb una rèplica de l'àliga, peça del bestiari festiu manresà. «L'any passat et vam donar una imatge del Pont Vell, ara ja haurem de pensar l'obsequi per al 2018».