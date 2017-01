El Nàstic juvenil vol conservar la plaça d'ascens i Fabinho debuta amb el Manresa contra el Barça

Interessants els dos partits que tenen programats el Gimnàstic i el Manresa juvenils a la lliga nacional aquest cap de setmana.

Avui dissabte (16 h), el Gimnàstic defensarà la posició actual d'ascens a Divisió d'Honor al camp d'un dels aspirants també a aquest privilegi, el Badalona. A la classificació, després del Cornellà B i Barça que, per la seva condició de filials no poden pujar, hi ha el Lleida, amb 37 punts, seguit del Gimnàstic, amb 34, i del Badalona, amb 33, tenint en compte que aquestes tres formacions es perfilen ja entrada la segona volta com els que tenen més possibilitats d'aconseguir una de les dues places que donen dret a jugar en una categoria superior la propera temporada. A la primera volta, el Gimnàstic va vèncer per 2 a 0 el conjunt badaloní.

Amb un objectiu ben diferent, el Manresa té un duel molt compromès amb el Barça B de Quique Álvarez. Els manresans, amb 20 punts, són fora de les places de descens però amb poc marge. L'equip del Congost rebrà demà els blaugrana (12 h) amb un nou inquilí a la banqueta després de la destitució del tècnic Albert Nualart. En el seu lloc hi serà el brasiler Fábio Giuntini, de 44 anys, conegut com a Fabinho o Giunti. Com a jugador va actuar la temporada 1995-96 al Reus (va ser futbollista professional durant 17 anys) i com a tècnic ha dirigit diversos equips sobretot al Brasil des de la temporada 2008-09