Iniesta torna per posar més sentit al mig del camp

La incorporació d'Andrés Iniesta amb la resta dels seus companys durant l'entrenament que va fer el Barça ahir al matí va ser la millor notícia l'endemà de la victòria del conjunt barcelonista al camp de l'Atlètic de Madrid, que el deixa molt a prop de disputar la final de la Copa del Rei. No s'espera que el manxec sigui titular demà davant de l'Athletic de Bilbao en partit de lliga, malgrat que ja està força recuperat de la lesió al soli que es va fer en l'anada dels quarts de final del torneig del KO al camp de la Reial Societat. Això sí, podria tenir uns minuts per tal d'endreçar una mica un centre del camp que, sense Busquets i sense ell, ha demostrat la seva vulgaritat en els darrers compromisos de l'equip.

I és que, tret del partit contra Las Palmas, amb victòria clara per 5-0 i bona actuació conjunta, en els altres duels s'ha vist un Barça amb poc control de la situació i apostant-ho gairebé tot a l'encert del trident. Un dels punts culminants va arribar dimecres al Calderón, on la tripleta formada per Mascherano, Rakitic i André Gomes va aguantar a la primera part defensivament i va permetre sortides a la contra, però es va enfonsar a la represa, sobretot en el període en què el croat va marxar i va deixar el lloc a Denis Suárez.



Canvi d'estil

Iniesta ja va estar de baixa durant un mes i mig a la part inicial de la temporada i es va perdre tots els partits del mes de novembre, que va ser la pitjor fase del Barça durant aquesta temporada. Amb l'internacional a l'equip titular, els blaugrana juguen a una cosa i sense ell, a una altra. Per això, el seu retorn és clau de cara a partits de la importància de la tornada contra l'Atlètic, en la qual, sense Neymar, el Barça tindrà un perfil més conservador i de toc i, sobretot, de l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, d'aquí a dues setmanes davant del potent París Saint-Germain.

Pel que fa a Busquets, la seva recuperació de l'esquinç que li va fer el jugador de l'Eibar Escalante va per bon camí, però va ser posterior i, per tant, sembla que l'objectiu és que torni contra el PSG.