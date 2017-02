El temporal obliga a suspendre el Deportivo-Betis

El partit Depor-Betis previst per aquesta tarda (20.45 h.) ha estat suspès després de les destrosses a l'estadi de Riazor pel fort temporal de vent a la Corunya, segons han confirmat fonts oficials. L'estadi ha sofert importants desperfectes en volar part de la coberta i provocar destrosses a les grades.

Tècnics municipals i representants de les autoritats locals, esportives i autonòmiques s'han reunit aquest matí per comprovar l'abast dels desperfectes a l'estadi i avaluar el risc pel pronòstic d'alerta vermella per temporal per a aquesta tarda-nit i han acordat oficialment la suspensió del partit.

El temporal de fort vent que castiga avui la Corunya i tota la costa de Galícia, amb alerta roja, està donant en les últimes hores molta feina als bombers de la Corunya, que durant la matinada han rebut desenes d'avisos per incidències provocades pel vendaval que en les últimes hores es fa notar amb especial virulència al litoral corunyès.