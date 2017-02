Massa càstig per a l´Igualada en un duel marcat pel vent i els errors defensius

L´Igualada ha encaixat una dolorosa derrota al camp del Santboià en un partit marcat pel vent que, sobretot a la segona part, ha afavorit els interessos dels locals. El matx ha tingut dues parts ben diferenciades. Una primera favorable als anoiencs i una segona al Santboià, amb remuntada inclosa. En una acció de contracop, el Santboià s'ha avançar al minut 13; poc després ha empatat Martí Just (min 17) i, Anselm, culminant una bona jugada de Carles Güell, ha avançat els anoiencs (min 20).

La segona part ha estat diferent i els errors defensius combinats amb el fort vent han condemnat l´Igualada. Carlos Martínez ha fet l´empat al 47; i a partir d´aquí, tres gols més pels de casa sense reacció possible dels de Dani Gimeno. La setmana que ve serà jornada de descans per als igualadins.