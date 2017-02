L'equip estatal se salva en temps de descompte

Ningú no es pensava que l'equip estatal de Copa Davis patiria tant per superar la primera fase del grup mundial, però així va ser. Amb penes i treballs, el combinat que capitaneja Conchita Martínez va necessitar el cinquè partit per superar un combinat croat el millor jugador del qual no es troba més amunt del lloc 200 del món. Els espanyols, que es van complicar la vida divendres amb la derrota de Pablo Carreño i ho van acabar de rematar amb la desfeta dels López de dissabte, van necessitar prémer molt l'accelerador per classificar-se per a quarts de final. Roberto Bautista i Pablo Carreño ho van aconseguir, però invertint més hores de les que hauria estat desitjable.

Així, el castellonenc va disputar el primer partit contra un Skugor que arribava llançat després d'haver derrotat Carreño el primer dia. Semblava que les coses serien fàcils amb el 6-1 del primer set, però el jugador balcànic no es va voler donar per vençut i es va endur el desempat del segon per 7-4. El partit tornava a començar i es tornava perillós per a un Bautista que no podia fallar si no volia conduir el seu equip a l'eliminació. I la segona raqueta espanyola de l'actualitat no ho va fer. Es va imposar en les dues mànigues posteriors per 6-3 i en un altre agònic tie-break que es va acabar resolent per 8-6.



Carreño ho remata

En el darrer partit, el capità croat va decidir fer un canvi. Va rellevar Ante Pavic, el 486 del món, que no va plantejar problemes divendres a Bautista i va fer jugar Nikola Mektic, el 319 del rànquing, un dels integrants del doble de dissabte. I el croat va plantar cara en el primer set, que es va haver de tornar a decidir a la mort sobtada per 7-4 favorable al tennista de Gijón. Aquest també va guanyar el segon per 6-1 i en va tenir prou amb un trencament en el novè joc del tercer set per endur-se'l per 6-4 i donar per finalitzat un patiment excessiu per al combinat estatal de Copa Davis.