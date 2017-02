Osasuna i Sporting segueixen sense aixecar el cap i veuen a prop el descens a Segona Divisió

L'Osasuna i l'Sporting segueixen enfonsats al pou de la classificació una jornada més i cada vegada tenen més a prop el descens a Segona Divisió.

Els navarresos –que van penúltims empatats amb 10 punts amb el Granada, que tanca la classificació– van estar a punt de batre la Reial Societat. L'Osasuna es va avançar en el marcador, però la Reial, sense complexos, va anar pel partit. El matx va estar marcat per la pluja torrencial que va caure al llarg dels 90 minuts. Finalment, la Reial va obtenir els tres punts per seguir somiant en l'aventura europea (3-2).

D'altra banda, Rubi va debutar a El Molinón com a entrenador de l'Sporting amb una nova derrota, i ja n'acumulen 14. Els asturians segueixen en posicions de descens a cinc punts del Leganés.

Rubi va veure com l'Alabès, que va introduir fins a nou canvis respecte a l'última semifinal de la Copa del Rei, endossava quatre gols al seu equip. L'Alabès va saber aprofitar els desajustos en defensa i els errors fàcils que van cometre a la zona de creació. Fins als darrers compassos del partit no van arribar els dos gols de l'Sporting. Van ser insuficients per sumar els tres punts (2-4).