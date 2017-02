El Barça busca la quarta final seguida

El Barça i l'Atlètic de Madrid, dos dels grans del futbol espanyol, es juguen avui al Camp Nou la possibilitat d'optar al primer títol del curs, la Copa del Rei, una opció que després de l'1-2 de l'anada tenen més al seu abast els blaugrana. El Barcelona ha jugat sis de les últimes vuit finals de Copa, de les quals n'ha guanyat quatre, i no falla d'aquesta cita en els últims tres anys. Per contra, l'Atlètic de Madrid n'ha disputat dos, amb una victòria i una derrota. En total, els blaugrana acumulen 28 títols i els blanc-i-vermells deu.

L'1-2 aconseguit pels de Luis Enrique al Calderón és una garantia. En les catorze eliminatòries coperes en què els blaugrana han afrontat la tornada amb aquest resultat, sempre han accedit a la ronda següent. Luis Enrique va assegurat ahir que el seu equip no especularà demà amb l'1-2 de l'anada, i que sortirà a la gespa del Camp Nou amb l'objectiu de tornar a derrotar l'Atlètic de Madrid per segellar el seu pas a la final de la Copa del Rei. «El 0-0 a ells no els serveix i, encara que a nosaltres ens va molt bé, no ens conformarem amb l'empat», va avançar Luis Enrique, que va recordar que l'Atlètic sí que no pot especular amb el resultat i que, per tant, potser haurà de fer coses diferents d'aquelles a què està acostumat. «De l'Atlètic sempre hem vist bones actuacions al Camp Nou, però més tancant-se en la seva àrea que en situacions de pressió alta. Demà, potser podrem veure un equip pressionant més amunt», va argumentar.



Sense relaxació

En qualsevol cas, el tècnic del conjunt blaugrana té clar que l'eliminatòria encara no està, ni de bon tros, resolta: «el resultat de l'anada és bo, però crec que no hi ha cap jugador de la plantilla que pensi que això està fet. Encara més, patirem durant el partit, segur». Per això, va demanar l'ajuda de l'afició. «Necessitarem el suport del nostre públic. A l'afició demà li dono la màxima importància. És una eliminatòria que està ben enfocada, però no hi ha res definitiu», va insistir.



Tornen Busquets i Iniesta

El Barça arriba al partit després d'haver fet rotacions d'una bona part dels seus efectius i fins i tot es va permetre el luxe de substituir Leo Messi en el segon temps. Luis Suárez no va jugar ni un sol minut i va deixar la seva posició a Paco Alcácer, Piqué va ser substituït per un problema físic al descans, i els dos laterals titulars tampoc van jugar d'inici. A més, per al partit, el Barça podria recuperar dues peces bàsiques en el seu joc combinatiu: Andrés Iniesta i Sergio Busquets. Tot sembla indicar que Busquets podria jugar d'inici, però que Iniesta, a causa de la lesió muscular, segurament serà reservat. Si no juga Iniesta, tot apunta al fet que Rakitic i André Gomes formaran la medul·lar. A la davantera, segurament serà l'exatlètic Arda Turan qui completi el trident davant l'absència de Neymar, sancionat per acumulació de targetes grogues. Luis Enrique va insistir que necessita «tots» els jugadors, «per intentar complir l'objectiu que ens hem marcat al principi de temporada, guanyar totes les competicions». En aquest sentit, ha negat que la Copa del Rei cobri més importància aquest any per com de complicada s'ha posat la Lliga, encara que ha reconegut que demà, davant seu, tenen "un repte molt interessant i bonic", que és disputar la quarta final copera consecutiva