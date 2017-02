Derrota i victòria de l'Igualada en la visita a Ivars en bitlles catalanes

Després de les festes de Nadal, la lliga de bitlles catalanes s'ha reprès i l'activitat també implica els jugadors que defensen l'Igualada A, que van tenir desplaçament aquest darrer cap de setmana a la població d'Ivars d'Urgell. Es van enfrontar, dues vegades, a l'equip de l'Ivars B i hi va haver repartiment de victòries. En el primer duel, l'equip local es va imposar per un mínim marcador de 362 a 361, amb molta emoció. En el segon, van ser els anoiencs els que es van revenjar, ja que van assolir la victòria final per un resultat més ampli, que els va ser favorable per 296 a 330.

Després del parèntesi del desembre i el gener, la competició de bitlles catalanes ja no s'atura i l'Igualada disputarà una nova jornada aquest proper cap de setmana de l'11 i 12 de febrer