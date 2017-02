Els 'Vatergates' de Florentino

L'expressió del Vatergate no és nova. La va fer popular fa cinc anys el diari Mundo Deportivo. El Barça havia de disputar la final de la Copa del Rei del 2012, el darrer títol amb Guardiola a la banqueta, i el Reial Madrid es va negar a oferir el Santiago Bernabéu per jugar-hi el partit perquè, segons la versió oficial, havia de fer obres als lavabos. Uns serveis, per cert, que es va poder comprovar després que estaven impecables. Un lustre més tard, Florentino Pérez torna a recórrer a l'excusa que s'han de fer obres al camp per no haver de reconèixer el que tothom sap, que no li fa gens de gràcia que l'etern rival aixequi una Copa a casa seva.

Així, el jerarca blanc va mostrar clara la seva posició durant la presentació d'un llibre sobre l'onzena Copa d'Europa i els altres títols guanyats per l'entitat durant el 2016, a càrrec del periodista Enrique Ortego. Preguntat sobre si la final entre el Barça i l'Alabès es podria disputar al Bernabéu, Florentino va dir que «no, perquè hi haurà obres. No hi ha cap altre tema?». I sí, n'hi havia d'altres, com el possible fitxatge de De Gea per a la porteria, sobre el qual tampoc no va voler explicar gaires coses per no haver de dir que el club no confia gaire en el porter actual, el costa-riqueny Keylor Navas.



La resurrecció de Gaspart

Com no podia ser d'una altra manera, la quarta final seguida de la Copa del Rei amb presència del Barça i la negativa del Madrid a acollir-la ha fet aparèixer personatges que surten un cop l'any, com és el cas de l'expresident blaugrana Joan Gaspart. Va ser ell, fent posar l'himne del Barça per celebrar el títol del 1997, qui va provocar el seguit de negatives blanques que han tingut lloc els darrers anys. Gaspart va demanar ahir, a la Cadena SER, «que el Madrid tingui nassos de dir públicament i oficial, a través d'una carta, que no vol que la final es jugui a casa seva» i va exigir a Florentino «que es deixi estar de lavabos».

Sigui com sigui, amb obres o sense obres, sembla tan clar que la final de la Copa del Rei no es disputarà al Bernabéu com que el president del Madrid ha de recórrer a les tasses de vàter cada vegada que la disputa el Barça.