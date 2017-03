L'Avià reforça el seu equip amb dos jugadors de la Tercera Divisió canària

Dos futbolistes canaris, de Las Palmas, han estat fitxats per l'Avià en un intent de millorar el potencial de l'equip i lluitar el que queda de temporada per salvar l'equip de Primera Catalana. Es tracta del migcampista Dani Díaz, que ve del Telde, i el jugador de banda Moisés Aguiar, que estava jugant al Santa Brígida, en els dos casos, a la Tercera Divisió canària.



Pel que sembla, només Dani Díaz podrà debutar amb l'Avià en el desplaçament que ha de fer demà al camp del Vic (16 h); Moisés Aguiar és encara dubte per uns documents. L'Avià també podria fitxar el jugador del Navarcles Edgar Machado.



Xavi Díaz, tècnic dels avianesos, ha justificat els fitxatges d'aquests dos jugadors forans dient que «al final hem hagut d'anar a fora a fitxar perquè aquí hem tingut moltes dificultats per fer-ho. Els he vist entrenar i penso que sumaran en un equip que ara mateix té moltes baixes». Respecte al partit de demà, Díaz considera que el Vic «és un molt bon equip, que té una classificació que no fa justícia al seu potencial. Nosaltres mirarem de jugar sense complexos malgrat la nostra situació, complicada per les absències, que no ens permet treballar en les condicions que voldríem. A veure si de cara a properes jornades podem recuperar gent i ser competitius per encarar amb garanties la recta final de la competició».



Per jugar a Vic, Xavi Díaz té les baixes d'Uri Martínez, Torres, Pol Pintó, Vilalta, Arnau i Toni Liria, aquests dos darrers per sanció.



En el grup 2 de Primera Catalana, l'Igualada mirarà de continuar la seva escalada i allunyar-se definitivament de les posicions més incertes de la classificació. Demà, els igualadins rebran la visita del Viladecans (17 h) en el que serà el segon compromís seguit a casa. Així, els de Dani Gimeno s'enfronten a un rival directe, ja que els dos conjunts només estan separats per un punt a favor dels del Baix Llobregat. Així, una victòria permetria a l'Igualada pujar un nou esglaó en una taula classificatòria encara prou compromesa pel que fa a la part baixa.