arxiu particular

El premini vermell del CBiUM, campió del quart Torneig Cloenda arxiu particular

L'equip premini vermell del CBiUM es va proclamar campió del grup 2 de la quarta edició del Torneig Cloenda que organitza la Fundació del Bàsquet Català a la localitat de Lloret de Mar.

Els jugadors manresans van obrir la competició derrotant el Valldemia 08 Blau per un contundent 78-33 i van continuar amb una nova victòria sobre el CCE Montessori-Palau per un clar 66-16. En la gran final, que es va disputar diumenge, els manresans van tombar amb claredat el CB Santa Coloma per 50-24.

El conjunt bagenc, entrenat per Jordi Fornells, Genís Canal i Josep Santasusana, és integrat per Guiu Basiana, Jaume Blaya, Jan Fasius, Nil Ferrer, Biel Martínez, Bernat Muñoz, Roc Santolària, Marc Serrat, Pau Setvalls i Pau Simon.