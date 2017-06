Bona presència del CAM i del CAI a l'estatal autonòmic

Un total de vuit atletes de l'Avinent Manresa i dos més del CA Igualada Petromiralles seran presents, avui i demà, al Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques que es disputarà a l'estadi Juan Carlos I de Ciudad Real. Sis defensaran els colors de la selecció catalana, que té possibilitats d'assolir un lloc al podi, i els altres quatre, els colors d'altres comunitats autònomes.

D'aquesta manera, per part del combinat manresà només hi haurà representants femenines, les mateixes que fa una setmana van aconseguir la vuitena posició en la final de la Divisió d'Honor de clubs a Castelló. Representant Catalunya hi haurà Laura Bou en els 400 metres i també en el relleu de 4x400 metres, Marina Guerrero en els 3.000 metres obstacles, la juvenil Laia Solà en el relleu curt, de 4x100 metres, i la marxadora Mar Juárez en els 5.000 metres.

Quatre representants més de l'Avinent Manresa defensaran altres colors. Per Castella-la Manxa hi haurà la saltadora Sofía Zorrilla en llargada; la llançadora Blanca García competirà per la Comunitat de Madrid en javelina; la migfondista Marina Petkova participarà en els 1.500 metres amb Balears i la tanquista Ángela López correrà, també pel combinat insular, els 400 tanques i el relleu llarg.

L'Avinent Manresa ha estat a punt de situar dues atletes més a la llista, ja que la llançadora andalusa María Torres i la valenciana Ainhoa Martínez figuraven en la segona posició en la llista de l'any de les respectives seleccions.

Per la seva banda, el CAI Petromiralles aporta dos atletes de l'equip masculí, que també aspira a ser entre els millors. Jordi Yoshinori Matsuoka serà al salt de llargada i Marc Sánchez en un altre salt, en aquest cas d'alçada.

El combinat igualadí té altres compromisos aquest cap de setmana. Aitor Caldito serà al campionat d'Espanya d'equips autonòmics cadet de Múrcia; avui, un grup d'atletes igualadins participarà en la primera reunió de velocitat Ciutat de Gavà a la Bòbila. Finalment, el CAI també aportarà representació al míting de veterans i absolut de la Mar Bella.