El jugador debuta demà a la Copa Confederacions de Rússia

Cristiano Ronaldo és amb la seva selecció a Kazan, on demà comença la seva participació a la Copa Confederacions, el torneig que serveix de test per al proper mundial, que s'ha de celebrar a Rússia l'any vinent. Portugal, vigent campiona europea, debutarà demà a les cinc de la tarda, hora d'aquí, davant de Mèxic, l'altre favorit d'un grup que completen els dos equips que avui donen el tret de sortida al torneig a Sant Petersburg, Rússia i Nova Zelanda. L'altre grup el formen Xile, Camerun, Alemanya i Austràlia. Els dos primers equips juguen el seu primer partit demà a les vuit del vespre al segon estadi en importància de Moscou, el de l'Spartak, i els dos segons jugaran dilluns a les cinc de la tarda a l'Estadi Olímpic de Sotxi. Les apostes donen les seleccions de Portugal, campiona d'Europa, Alemanya, campiona del món, i Xile, de la Copa Amèrica, com les principals favorites de la competició, que va guanyar Brasil ara fa quatre anys.

Avui tindrà lloc la cerimònia d'obertura del campionat a l'estadi Luzhniki de Moscou amb el president rus, Vladímir Putin, al capdavant. Tot i els escàndols esportius que han sacsejat Rússia durant els últims anys, el país no ha perdut l'organització d'aquest torneig, ni del mundial.