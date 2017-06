Castellar de n'Hug dóna el tret de sortida a la Garmin Team Trail

Ahir a les 10 del matí va arrancar a Castellar de n'Hug l'aventura pels 318 participants que representen a 89 equips que acabarà avui. El repte d'aquesta Garmin Team Trail Non Stop és recórrer els 200 quilòmetres fins a arribar a Sant Cugat del Vallès en menys de 36 hores. Els participants hauran de superar les vuit etapes dissenyades fins a la meta.

Els punts de relleu estan ubicats als municipis de de Bagà, Vallcebre, Avià, Puig-reig, Sallent, Monistrol de Calders, Matadepera i, finalment, la meta és a Sant Cugat del Vallès. El recorregut de la Garmin Team Trail aposta per a una gran bellesa que ressegueix la província de Barcelona pel curs del riu Llobregat, amb etapes dels 20 i 30 quilòmetres per tram. L'etapa 3, denominada etapa Garmin, entre Vallcebre i Avià, serà l'etapa reina de la cursa amb un Garmin Fenix 5 per al corredor que la realitzi en menys temps possible.

L'estratègia dels equips és lliure per planificar els relleus, depenent de les característiques de cada tram que s'adaptin millor a l'especialitat dels corredors. Entre els equips destacats es troben el Buff Pro Team amb Pau Zamora, Yeray Duran, Gerard Morales i Ernest Ausior, i el Privylife by Àccura Running amb els corredors Miguel Ángel González, Isaac Torija, Isaac Riera i Tomás López.