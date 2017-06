El Manresa venç el Sallent en la final de categoria aleví

? El Centre d'Esports Manresa es va endur el títol en el torneig aleví després de vèncer el Sallent en un matx que va acabar amb empat a dos gols i que, per tant, es va haver de decidir després d'una tanda de penals. Els dos equips ja s'havien enfrontat en el primer enfrontament del grup A de la fase prèvia, que va acabar amb victòria manresana (1-3). L'altre conjunt participant del grup era el Sant Martí Condal, que va caure per 4-0 amb els manresans i per 2-0 amb els sallentins. Pel que fa al grup B, només es va disputar un partit, en el qual el Sallent B va vèncer el Gimnàstic de Manresa per 1-2 (el Tona, que havia de ser el tercer integrant, però no es va presentar). En les semifinals, el Sallent va derrotar el seu filial per 0-2, mentre que el Manresa va apallisar el seu màxim rival ciutadà per un contundent 10-0.