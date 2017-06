Sito Alonso emplaça el barcelonisme a il·lusionar-se i oblidar el passat

El nou entrenador del Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha emplaçat el barcelonisme a oblidar el passat i il·lusionar-se amb el futur, per a la qual cosa garanteix "treballar una mica més que la resta".

Sito Alonso ha estat presentat avui davant els mitjans de comunicació a la sala de premsa del Palau Blaugrana, on el nou preparador, que ha signat un contracte de dos any més un altre d'opcional, ha insistit a deixar enrere el passat, després que el Barça hagi conclòs amb la pitjor temporada que se li recorda en la seva història més immediata.

"El moment és ara i no podem pensar en el passat, perquè l'error no és quan es comet, sinó repetir-lo. Volem ser un equip que tingui un màxim nivell en la competició i d'exigència", ha explicat.

"Jo treballaré una mica més que els altres, per intentar fer les coses de forma perfectes i em posaré davant", ha subratllat el nou preparador, qui no ha revelat qui serà el seu ajudant.

Sito Alonso ha posat èmfasi en el fet que el Palau oblidi el succeït en els anteriors anys, concretament en l'anterior, i que el seu propòsit serà "parlar menys i treballar més", perquè "és el que sé fer millor". "El que va succeir en el passat et pot condicionar. El que és nostre comença ara, no enrere", ha recalcat.

El nou entrenador ha parlat de "motivació" i del "gran repte" que suposa entrenar al Barcelona, labor que afrontarà amb "ambició i humilitat", qualitats que atribueix a l'aprenentatge que li va transmetre el seu pare.

De fet, Alonso ha destacat el seu pare com el seu gran referent, encara que també ha destacat Alfred Julbe (en la base del Barça), Aito García Reneses i Xavi Pascual.

"Tinc molt il·lusió en aquest projecte, i tinc motivació de generar il·lusió en un Barça que vull que sigui competitiu i que tingui una identitat", ha assenyalat.

El tècnic ha afegit que sent que la seva arribada al Barça és suficient motiu d'alegria i no creu que sigui el millor moment per aixecar-lo de les cendres o un instant preocupant per venir d'on ve el club.

"Qualsevol entrenador voldria venir al Barcelona. Aquest és un bon moment, perquè estem generant il·lusió i volem que el Barcelona recuperi la identitat i que sigui competitiu. Ara és el moment adequat per arribar al Barcelona", ha subratllat.

Per a Sito Alonso el com és tan important com la pròpia victòria, doncs aposta per buscar les victòries esprement al màxim el potencial dels seus jugadors, i que aquests siguin "agressius i ambiciosos".

Del capità barcelonista, Juan Carlos Navarro, el nou entrenador blaugrana n'ha parlat meravelles i pensa integrar-lo com a peça bàsica per dos motius: "Perquè ha de donar-nos encara moltes alegries i perquè serà un exemple per als joves i de com es pot arribar al primer equip".

Finalment, ha assegurat que de la seva experiència a Bilbao va crear una gran amistat amb Ernesto Valverde, nou entrenador del primer equip de futbol del Barça, i que la secció de bàsquet comptarà amb 14 jugadors.

"Després de l'experiència en la passada Eurolliga i per donar tranquil·litat als jugadors que s'estan recuperant de lesions (com Víctor Claver)", ha afirmat.