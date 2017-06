La trobada de motos antigues de Monistrol creix en participants

arxiu particular

Els participants en plena ruta pels carrers de Monistrol de Montserrat arxiu particular

La divuitena Trobada de Motos Antigues de Monistrol de Montserrat Ruta dels Portals ha registrat un remarcable èxit de participació en sumar 23 motoristes més que en l'edició de l'any passat.

Com és habitual, els propietaris de les joies de dues rodes que any rere any cobreixen la ruta circular al massís de Montserrat van concentrar-se a la plaça de la Font Gran abans de prendre la sortida cap a Montserrat. Després de l'esmorzar i i de la baixada cap a Monistrol, els participants a la trobada van enfilar la ruta que els va portar a Collbató, el Bruc, Marganell i Castellbell abans de tornar al punt d'origen.

En el decurs de l'esmorzar a Montserrat, el periodista monistrolenc Pere Flores, que col·labora també en l'organització de la trobada, va lliurar un exemplar del seu llibre 'A 300 per hora a l'alcalde de Monistrol, Joan Miquel Rodríguez, i un altre a Joan Bultó, que un any més va encapçalar la representació de la família que dóna nom a les mítiques Bultaco a la cita monistrolenca.

En acabar el recorregut, tots els presents van poder recollir la foto que els van fer en el moment de sortir de la plaça de la Font Gran, que es va afegir a la tradicional samarreta commemorativa de la cita de motos clàssiques.