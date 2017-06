La popular Catllaràs manté els tres recorreguts per a l'edició de diumenge

Recorreguts per bonics paratges arxiu particular

La Catllaràs 2017 se celebra diumenge que ve. La quinzena edició d'aquestes rutes en bicicleta de muntanya tindrà, com és habitual, tres recorreguts per a tots es nivells al nord-est del Berguedà. La sortida es donarà a les 8 del matí de Sant Julià de Cerdanyola. Els més atrevits tindran una ruta de 42 km amb un desnivell positiu de 1.800 m; el traçat mitjà serà de 30 km amb 1.200 m de desnivell positiu, i la ruta curta serà de 15 km i 400 m de desnivell positiu. També els més joves de les famílies tindran la Catllaràs Kids; aquest circuit està pensat per als nens que encara no tenen el nivell per participar en una de les rutes grans, però a qui també agrada gaudir de la bicicleta.

Les inscripcions anticipades es poden fer on-line fins demà, dijous (17 euros i 20 en cas de no està federat), al web: www.lacatllaras.com. Les inscripcions el mateix dia es faran a partir de 2/4 de 8 del matí (25 euros i 28 per als que no estiguin federats).