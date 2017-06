Les noves samarretes de l'Espanyol causen polèmica però es venen més

Les noves equipacions de l'Espanyol per a la temporada 2017-18, amb la primera samarreta sense les tradicionals franges blanc-i-blaus, han venut un 37 per cent més en les primeres 24 hores respecte als models de la temporada anterior, tal com ha informat el club.

Els dissenys de Joma, patrocinador tècnic de l'entitat catalana, han estat motiu de polèmica a causa de la innovació en la primera samarreta.

En l'equipació presentada, les franges blanc-i-blaves desapareixen i només hi ha dues verticals en forma de falca, des de l'espatlla fins a la cintura. Una aposta "atrevida", segons l'Espanyol.

Molts aficionats periquitos, a través de les xarxes socials i en diferents enquestes, han mostrat el seu desacord amb l'aposta de Joma per a la campanya 2017-18.

De tota manera, sembla que les vendes no s'han correspost amb la primera impressió, almenys en les 24 hores inicials des de la seva posada a la venda.

De fet, la primera samarreta, el principal element de discòrdia entre els seguidors de l'equip català, ha protagonitzat més la meitat de les adquisicions totals, tant a la botiga presencial com a través del web. En la segona elàstica predomina el color blau marí i en la tercera, el groc i el verd.

L'Espanyol ha explicat que les equipacions s'han venut a diferents països, com la Xina, origen del propietari de l'entitat, Indonèsia, escenari de la primera part de la pretemporada blanc-i-blau, i Anglaterra. A diferents ciutats espanyoles (Saragossa, Sevilla, València o Madrid) també s'han comprat.