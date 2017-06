El Barça aleví, amb el calafí Jan Molina, guanya LaLiga Promises a Nova Jersey

ARXIU PARTICULAR

El combinat blaugrana amb el trofeu aconseguit als Estats Units ARXIU PARTICULAR

L'aleví del Barça es va proclamar ahir campió de la prestigiosa LaLiga Promises Internacional que s'ha disputat a Nova Jersey, als estats Units. El conjunt blaugrana té el calafí Jan Molina (autor de gols importants), que va ser clau en la victòria. L'equip entrenat pel manresà Marc Serra, que no va poder viatjar amb el seu equip, va imposar-se a la gran final davant del Reial Madrid (3-2), després de remuntar amb un gol en el darrer minut del partit.

Per arribar a la final els blaugrana van desfer-se en les semifinals davant del València per 2-0. L'equip entrenat pel segon entrenador Pau Moral va avançar-se amb un gol del calafí Jan Molina. En l'altre semifinal el Reial Madrid va venjar-se del Vila-real i va imposar-se per la mínima i amb un gol en els darrers minuts del partit (1-0). Els madrilenys van tornar l'eliminació, d'aquesta manera, als valencians després de la derrota soferta la setmana passada a Vila-real al torneig de LaLiga Promises estatal.

En la gran final de Nova Jersey el partit va estar molt obert i qualsevol d'ambdós equips va ser capaç d'endur-se el torneig. Els blaugrana es van avançar amb un altre gol del davanter calafí Jan Molina. Els madrilenys van reaccionar i van poder donar la volta al marcador. Els catalans, però, no van abaixar els braços i van poder remuntar gràcies a un gol en el dar rer minut del partit (3-2).