Josep Maria Fius Camp s'estrena com a president

? En l'assemblea de l'1 de setembre de l'any passat, es va confirmar Josep Maria Fius Camp com a president del CEFS Santpedor. Fius, que actuarà per primer cop com a president, ha agafat el relleu de David Camprubí, que per causa de raons laborals va haver de marxar del país. Tot i aquesta marxa, Camprubí es manté com a vicepresident on, malgrat la distància, és una peça clau pel Santpedor. Fius, que porta una llarga trajectòria al club, ha sigut des de membre de la junta a delegat de l'equip sènior, i destaca la institució com a «club petit, però amb molta il·lusió per tirar endavant». El nou president esmenta que «la junta està formada per persones entregades i treballadores que valoren l'esport i estimen el poble». Fius també vol implicar els equips sèniors en la direcció del club i ampliar la junta amb presència d'alguns jugadors per aconseguir cohesió de club.