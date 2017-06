Velasco fa un bon paper al Gran Premi de fons Costa Daurada-Garraf

arxiu particular

Queralt Velasco a Vilanova arxiu particular

La nedadora manresana Queralt Velasco (CN Terrassa) va ser la guanyadora femenina absoluta del Gran Premi de fons Costa Daurada-el Garraf, puntuable per a la Copa Catalana de fons en aigües obertes. Velasco, que a més va quedar la dotzena en la classificació conjunta, va necessitar 2h 11' 40'' per nedar els 7,5 km de la prova, que es va iniciar a la platja centre de Cunit, va passar per la línia de costa de Cubelles i va finalitzar a la platja d'Adarró de Vilanova i la Geltrú.

En el moment de la sortida, la mar presentava un bon estat, tot i que va empitjorar en el moment que va començar la marinada, ja avançada la competició, i va arrossegar els nedadors cap a la línia de costa, fet que va dificultar nedar i veure les boies que marcaven el trajecte al tram final.

També en la mateixa jornada es va celebrar la Travessia Nedant de Vilanova i la Geltrú, d'una distància de 2 km entre la platja d'Adarró i Ribes Roges, en la qual el manresà Gerard Velasco (CN Terrassa) va finalitzar dotzè de la general i tercer entre els júniors amb un temps de 29' 57''.



Prova de relleus singular

L'equip format per Jaume Calatayud, Gaspar Ventura i Mireia Ventura, del CN Minorisa, va aconseguir el primer lloc en la competició contrarellotge organitzada pel CN Vilanova per tercer any consecutiu en una distància de 2.000 metres a la platja d'Adarró.

La singular prova consisteix a sortir en grup i el temps que compta és el del darrer que arriba de cada equip. Els tres components del CN Minorisa van entrar a meta agafats de la mà i destacats de la resta de participants amb un temps de 33'34''. La seva victòria va ser tan clara que fins i tot van superar el primer grup format estrictament per nedadors masculins, que van entrar amb un crono de 37' 45'', molt allunyat del dels manresans, que van arribar amb més de tres minuts de diferència.