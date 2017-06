La prova d'Olvan donarà el tret de sortida a la tercera lliga de microesprints

La prova d'Olvan, que tindrà lloc dimecres que ve, serà la primera de l'edició d'enguany de la Lliga de Microesprints 2017, que organitza el Club Orientació Berguedà i que es farà en aquesta comarca i al Bages. El certamen consta de vuit activitats en vuit poblacions diferents, una cada dimecres a partir de les vuit del vespre, habitualment al costat de les piscines municipals.



Espais reduïts

Els microesprints d'orientació són curses adaptades a un espai molt reduït, en el qual els participants han d'interpretar un mapa molt detallat d'una zona molt petita, com pot ser l'àrea interior d'una piscina municipal, i trobar una gran quantitat de controls en molt poc temps. D'aquesta manera tenen lloc diferents rondes eliminatòries que finalitzen amb la disputa de la final, en la qual els millors nois i noies d'aquell dia poden endur-se el premi i l'ovació de la resta de competidors.

Aquesta activitat està dirigida a tots els públics i està encarada a la promoció, amb una inscripció de tres euros assequible per a tothom. A més, és perfecte començar i aprendre en les curses d'orientació gràcies a una petita explicació a l'inici de cada prova i del format, ja que és ideal tant per als adults com per als nens.



Grans participacions

Les anteriors edicions, el 2015 i el 2016, van veure la participació de 200 i de 340 persones, respectivament, repartides en quatre o sis activitats en cadascuna de les lligues. Per això, aquest any, el COB espera una participació propera a les 500 persones. A més de la d'Olvan (5 de juliol), es faran la de Castelladral (12 de juliol), Guardiola de Berguedà (19 de juliol), Sant Jordi de Cercs (26 de juliol), Puig-reig (2 d'agost), l'Espunyola (9 d'agost), Cal Candi, a Vilada (16 d'agost) i Casserres (23 d'agost). En aquesta edició s'introdueixen canvis com els premis per als guanyadors absoluts de la lliga. Podeu trobar més informació al web www.microsprints.org.