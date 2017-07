El vell camp de beisbol del Congost es podria convertir en un circuit permanent

Una de les intencions de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa és convertir el camp vell de beisbol del Congost en un circuit permanent de bicicleta de muntanya. Així ho expressa el regidor Jordi Serracanta: «Aquesta prioritat d'ús està decidida. Per altra banda, volem que un nou club amb l'objectiu d'una nova escola neixi amb el circuit. Aquí hi estan treballant entitats ciclistes de la ciutat, per fer un projecte nou i comú amb la complicitat i ajuda de la Federació Catalana de Ciclisme. Hi ha una proposta feta sobre la taula que s'està treballant amb l'horitzó per començar el 2018».

Els responsables de la Bike Kids consideren aquesta una bona proposta. «Segons tenim entès volen introduir una escola de ciclisme. N'hem parlat algun cop, però encara ho veiem llunyà i, per tant, nosaltres continuarem amb la nostra Bike Kids, amb la qual tenim clares intencions de créixer», ha comentat Albert Bellès, que afegeix que « sembla que la intenció de l'Ajuntament és una escola conjunta entre les diferents entitats que hi estan interessades, però no hi ha res concret, crec que ni embastat. Amb la resta de clubs hi ha bon rotllo i pot ser factible. En altres ciutat hi ha circuits permanents, també en ciclisme en carretera, però aquí, de moment, no s'ha aconseguit mai. Al Congost, encara que potser sigui una pedaç, estem encantats que es pugui fer un traçat fix, que pot ser tan gran com es vulgui. En una cosa així, penso que fins i tot es podria disposar de diners privats, que podrien donar més empenta a aquesta projecte».