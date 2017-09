L'ICL es retroba amb Ibon Navarro en el test de preparació més exigent

Javi Mugica és dubte per a avui

Javi Mugica és dubte per a avui arxiu/mireia arso

L'ICL Manresa disputa aquesta tarda, al municipi osonenc de Sant Julià de Vilatorta (19h), el partit de pretemporada més exigent de tots els que té programats, l'unic contra un equip de la lliga Endesa: l'UCAM Múrcia que entrena Ibon Navaro, el tècnic manresà les dues últimes temporades.

Un rival de màxim nivell posarà a prova la capacitat de reacció dels manresans, que dimarts van perdre en l'estrena de la lliga Catalana contra l'Hospitalet, de LEB Plata. «És un equip de competició superior, que jugarà competició europea, amb una plantilla molt completa, preparada per fer dues competicions», destaca el tècnic manresà, Aleix Duran.

L'entrenador de l'ICL coneix bé el seu col·lega de la banqueta rival i avisa dels perills: «Segur que serà un equip d'un nivell físic molt alt, tal com entrena l'Ibon. Serà un test per veure com portem a terme les coses que hem entrenat davant d'un equip físicament superior».

A més d'Ibon Navarro com a entrenador, el Múrcia ha fet aquest estiu cinc fitxatges: el base Clevin Hannah (ex-Joventut i Bilbao), l'escorta holandès Charlon Kloof, l'ala pivot serbi Marko Lukovic, el pivot brasiler Vitor Faverani, que torna després de mitja temporada al Barça, i el també exbarcelonista Brad Oleson, l'estrella de l'equip en aquest inici de pretemporada.



Dos dubtes per problemes físics

L'ICL té per a aquesta tarda els dubtes de Javi Mugica, que va rebre un cop al genoll a l'Hospitalet, i Álvaro Muñoz, que es va fer mal en un dit en el mateix partit i que no ha entrenat els dos últims dies.

«Li han de fer una ressonància per veure exactament què té», explica Aleix Duran sobre Mugica. «Ha entrenat però amb molèsties i té el genoll inflamat». I de Muñoz desvela que va jugar tota la segona part a l'Hospitalet «tot i que tenia dolor», i que si juga aquesta tarda, «no estarà al cent per cent».