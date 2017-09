La voracitat de Messi sentencia el derbi

Els dubtes que pogués generar el ja famós virus FIFA els va liquidar Leo Messi. L'argentí va liderar una golejada del Barça a l'Espanyol. Un triomf que va servir per estrènyer els llaços del públic del Camp Nou amb l'equip, no tant amb la directiva. Els seguidors blaugrana van gaudir d'un gran partit de Messi, autor de tres gols, van ovacionar Iniesta quan va ser substituït, van aplaudir els nouvinguts Paulinho i Dembélé, que va assistir Suárez en el 5-0, i van acabar demanant la dimissió del president Bartomeu, ja en el temps de descompte.

Una de les grans atraccions del partit era veure Dembélé, el fitxatge més car de la història del Barça. Però Ernesto Valverde va reservar el francès i va apostar per un equip titular amb tota la vella guàrdia, acompanyada per Nelson Semedo al lateral dret com a única novetat. I el portuguès va fer un partit notable, ràpid en el tall i encertat a l'hora d'atacar.

Però el nom propi va ser el de Messi, que es va encarregar d'obrir el marcador després que Deulofeu, Suárez i Rakitic haguessin tingut les primeres ocasions per superar Pau López. L'argentí, en una passada de Rakitic, va marcar en fora de joc, per a desesperació dels jugadors blanc-i-blaus.

I encara abans del descans, va tornar a aparèixer el 10 del Barça per marcar un gol que acabava de confirmar el domini blaugrana durant la primera meitat: els homes de Valverde van tenir paciència per atacar la defensa tancada de l'Espanyol, que feia una pressió alta selectiva per dificultar la sortida de pilota. Però el Barça no es va posar nerviós.

Tampoc hi va haver nervis a l'inici de la segona meitat, quan l'Espanyol va tenir una gran ocasió per acostar-se en el marcador. Però Piatti va rematar desviat per sobre de Ter Stegen després d'un regal de Jordi Alba. Un avís seriós dels visitants en uns minuts de menys domini del Barça, que continuava arribant a la porteria de Pau però perdonava. I també ho feia l'Espanyol: Umtiti va desviar a córner una rematada gairebé des de l'àrea petita de Baptistao.

I poc després va arribar la sentència, de nou obra de Messi. L'argentí, especialment motivat en els derbis contra l'Espanyol, va enviar la pilota al fons de la xarxa després d'una bona combinació amb Suárez, que no va trobar porteria Però el refús del defensa va caure als peus de Jordi Alba, que va servir el gol a Messi.



Moment per a les novetats

Amb el partit decidit, Valverde va fer debutar al Camp Nou dos dels fitxatges: Dembélé, molt ovacionat, va substituir Deulofeu; i cinc minuts després, Paulinho també protagonitzava una bona rebuda per part de la seva nova afició. Uns ànims que el van portar gairbé a estrenar-se: el brasiler no va arribar per molt poc a una pilota penjada dins l'àrea.

Un gol de Paulinho hauria estat la cirereta al triomf culer i al debut dels nous. I, encara que no va arribar, es van encarregar de posar-la entre Piqué i Dembélé. El primer va marcar el 4-0 a la sortida d'un córner, amb un salt potent per sobre de Mario Hermoso, una de les novetats de l'onze de Quique Sánchez Flores a l'Espanyol.

I Dembélé va deixar el seu segell al partit en el tram final, en aprofitar una bona passada en profunditat d'André Gomes per assistir Luis Suárez. Una bona acció que va ser recompensada efusivament per tots els companys.

El final de festa del Camp Nou el va posar una part nombrosa de l'afició, que es va esperar al temps de descompte, i amb 5-0 a l'electrònica, per demanar a crits la dimissió del president, Josep Maria Bartomeu. La golejada no havia esborrat de la ment dels aficionats el sainet protagonitzat pel Barça al mercat de fitxatges.