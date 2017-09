El PSG de Neymar goleja el Celtic en el seu debut a la Champions, amb un gol del brasiler

El nou PSG de Neymar va superar per 0-5 el Celtic de Glasgow en el primer partit del grup B. El brasiler va fer un gol i va ser un dels jugadors importants de l'equip. La golejada la van completar Cavani amb dos gols i el debutant Mbappé amb un altre. Lustig va marcar en contra.

Per la seva banda, l'Atlético de Madrid va empatar a zero al camp de la Roma. Els de Simeone van ser millors en línies generals i s'haurien pogut endur el partit amb una ocasió molt clara de Saúl a l'afegit. En aquest mateix grup C, el Chelsea va golejar el debutant FK Qarabag d'Azerbaidjan per sis gols a zero

En la resta de partits d'ahir, l'altre duel del grup del Barça es va decidir amb victòria per 2-3 en favor de l'Sporting de Lisboa al camp de l'Olympiacos grec. Els locals van estar a punt de remuntar el 0-3 de la primera meitat. Al grup A, Manchester United va superar còmodament per 3-0 el Basilea suís i el Benfica va caure a casa davant el CSKA de Moscou per 1-2. En el grup B, a banda de la victòria del PSG, el Bayern va complir els pronòstics i també es va desfer amb comoditat a l'Anderlech belga per 3-0.