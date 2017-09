Gassan lidera la victòria d'un Nàstic juvenil imbatut

El Gimnàstic de Manresa juvenil va sumar la segona victòria consecutiva a casa per la mínima davant d'un Bellvitge molt intens.

Els jugadors de Ferran Costa van dominar en un partit amb poques ocasions de gol i van aprofitar un solitari gol de Gassan de cap just abans d'arribar al descans.El conjunt local va ser superior en la primera meitat amb un joc molt directe. Els visitants no van crear gens de perill davant d'una defensa molt sòlida. Al minut 40, una centrada a l'àrea d'Altimira va ser aprofitada per Gassan per definir amb una magistral rematada de cap al fons de la xarxa, 1-0. A la represa, la dinàmica va canviar i els jugadors visitants van incrementar la intensitat.

Al minut 54, Gassan va desaprofitar una gran centrada d'Albet per rematar fora de la porteria de l'exjugador escapolat Pau Roldán. Al minut 73, l'àrbitre va expulsar el davanter visitant Fedda després d'agredir a de Sande quan estava al terra. El Bellvitge va buscar l'empat amb més cor que cap, però va topar amb una espectacular defensa escapolada.

La setmana vinent els jugadors de Ferran Costa viatjaran a les Illes per jugar contra el Manacor.