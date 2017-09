El pierenc Toni Bou clou el Mundial de Trial a l'aire lliure amb triomf a Itàlia

El pierenc Toni Bou va aconseguir la victòria en l'última cursa de la temporada del Campionat del Món FIM de TrialGP, disputada a Itàlia aquest cap de setmana.

La pluja d'ahir al matí va complicar el pas per algunes zones més exigents, però no va ser un impediment perquè Bou exhibís la seva tècncia. El pilot del Repsol Honda Team es va imposar al final del recorregut amb 18 punts de penalització, pels 27 del segon classificat, Adam Raga. Per al pierenc és la vuitena victòria aquesta temporada de deu possibles en les seves 97 curses mundialistes.

Després del seu triomf, Bou va explicar que «després de guanyar el títol volia tornar a guanyar en una carrera diferent».