L'Ultra Pirineu s'omple d'estrelles

La novena edició de l'Ultra Pirineu donarà avui el tret de sortida. Corredors arribats de tot el món ja esperen el seu moment per gaudir d'una de les cites del trail més esperades de l'any. I entre els atletes destacats, la berguedana Núria Picas, gran candidata a la victòria final a Bagà, i el ceretà Kilian Jornet, que participarà a la marató de demà.

El cap de setmana del trail comença aquest vespre (20.30 h) amb la Nit Pirineu, de 5 quilòmetres i 860 metres de desnivell acumulat positiu. Un quilòmetre vertical replet de noves promeses de la disciplina i d'alguns corredors experimentats que repeteixen.

La prova reina, la Salomon Ultra Pirineu, amb 110 quilòmetres i 6.800 metres de desnivell acumulat, començarà demà, a les 7 del matí. I a les 8, la Marató Pirineu, de 45 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell acumulat. Alhora, els més petits podran participar en les diferents modalitats de la Pirineu XS, i ompliran Bagà dels futurs trail runners.



Més de 50 nacionalitats

Un any més, els corredors de l'estat espanyol tornen a ser majoria, seguits dels francesos i portuguesos. Això sí, cada vegada són més els nouvinguts que se sumen a la cita. En la novena edició de l'Ultra Pirineu s'han superat les 50 nacionalitats i països com Letònia, Índia o Filipines hi tenen representants en alguna modalitats.

La prova reina del Pirineus serà l'encarregada de tancar el calendari d'ultres de la temporada de les Skyrunner World Series. Tindrà la presència de Kilian Jornet i del burgalès Luis Alberto Hernando, que lidera el rànquing de les Skyrunner i torna per intentar revalidar títol i victòria. Altres noms destacats Pau Capell, Cristofer Clement, Zaid Ait Malek o Jordi Gamito. En canvi, l'últim vencedor i un dels corredors amb més història a la prova, Miguel Heras, és baixa per problemes físics.

En categoria femenina, destaca la berguedana Núria Picas, que després de la seva victòria al Mont Blanc buscarà la seva cinquena corona a l'Ultra Pirineu. Altres noms destacats són els de Gemma Arenas, Maite Maiora o Manu Vilaseca, que lluitaran també per ser al graó més alt del podi. La sortida de la prova es fa del centre de Bagà, de la plaça Porxada, des d'on els corredors pujaran cap al Niu de l'Àguila per tornar a creuar el Cadí pel pas dels Gosolans.



Jornet correrà la marató

Una hora després de la sortida de l'Ultra Pirineu, començarà la Marató Pirineu, des de la plaça Major de Bellver. En la seva quarta edició viurem la sortida més internacional de la seva història, amb corredors com el britànic Tom Owens o el suís Marc Lauenstein, que arriben per primera vegada a Bellver de Cerdanya. Però per sobre de tots destaca la presència del ceretà Kilian Jornet, confirmada a darrera hora. I també hi serà el guanyador de l'any passat, el marroquí resident a Bilbao Ismail Razga.

La Marató Pirineu promet una cursa intensa, on els millors cor-redors hauran de posar a prova la seva habilitat i fortalesa mentre recorren els bonics senders fins als punts més alts del vessant cerdà del parc natural del CadíMoixeró.