Semedo i Deulofeu tornen a la convocatòria a Lisboa

El Barça es va entrenar ahir a la Ciutat Esportiva abans de viatjar a Portugal per enfrontar-se demà a l'Sporting en la segona jornada de Champions. El tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, va donar a conèixer la llista dels 20 jugadors convocats, on destaquen els retorns de Nelson Semedo i Gerard Deulofeu respecte a la llista de dissabte passat a Girona i també la inclusió d'Ortolà, del Barça B, que va rebre l'alta mèdica. Van quedar fora de la convocatòria per decisió tècnica Vermaelen, Arda i Alcácer, i Rafinha i Dembélé continuen recuperant-se de les seves respectives lesions.



El Madrid visita Dortmund, avui

El Reial Madrid visita a un Borussia de Dortmund llançat i un estadi, el Signal Iduna Park, on mai ha guanyat en els sis partits que hi ha jugat. Els madridistes tindran les baixes de Vallejo, Marcelo, Theo, Kovacic i Benzema i el dubte de Kroos. L'altre equip estatal que juga avui és el Sevilla, que rep el Maribor. Els altres partits de la jornada són: Spartak de Moscou-Liverpool, Manchester City-Xakhtar Donetsk, Nàpols-Feyenoord, Mònaco-Porto, Besiktas-Leipzig i Apoel-Tottenham.