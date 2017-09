El Manresa FS defensa el liderat a casa d'un Salou també invicte

L'Eternam Manresa fa front a la quarta jornada del grup 3 de Segona B com a líder de la categoria, una posició privilegiada que comparteix amb qui serà el seu rival demà al migdia, el Salou, a la pista dels costaners (12 h). Els dos conjunts han saldat amb victòria els seus tres compromisos jugats fins ara. Per a aquest partit, Jordi Rozas encara no podrà disposar de Carles Corvo, que està jugant un torneig a l'Índia. En canvi, sí que recupera Oussama, exjugador del juvenil del Barça i del Ribera de Navarra la temporada passada, un cop superada una llarga lesió al turmell.

El Salou té com a objectiu salvar la categoria amb la màxima comoditat possible, com en les darreres temporades. Tot i això, el seu gran repte és crear un bon ambient a les grades del pavelló Milà i poder fer un pas important. De moment, l'equip groc ha golejat el Barceloneta a casa (8-2) i en els desplaçaments han aconseguit sengles triomfs ajustat, a Canet de Mar (3-4) i a la pista de la Unión de Santa Coloma (4-5). El Salou manté el bloc de la temporada passada i ha fet tres incorporacions, Álex Milla, del Bastia cors, el porter Mateu Matamoros i Sergi Garcia.

Sigui com sigui, de moment, la classificació és ajustada en aquesta categoria amb l'Eternam Manresa i el Salou al davant (amb 9 punts), seguits del Catgas Energia B (7), Pallejà i Natació Sabadell (6); els tres perseguidors juguen a casa en una jornada en què la majoria de partits es disputen, per diferents motius, en diumenge.