El Nàstic juvenil resisteix 89 minuts però cau amb el Barça

El Gimnàstic de Manresa juvenil va tenir moltes possibilitats de puntuar en el complicat camp del totpoderós Barça, però va perdre després d'encaixar un gol en l'últim minut de partit.

Els jugadors de Ferran Costa van competir molt bé durant tot el partit amb una sòlida i forta defensa. Els blaugrana van tenir la possessió de la pilota en tot moment davant d'un conjunt visitant molt tancat al seu camp i que buscava els contraatacs per fer mal. El conjunt local tocava la pilota de banda a banda intentant buscar forats, però no era capaç de crear perill. Al minut 31 l'exjugador escapolat Labinot Kabashi va gaudir d'una bona oportunitat després d'un rebot dintre de l'àrea, però el seu xut va sortir fregant el pal. Els jugadors bagencs amb una forta defensa van saber aguantar les envestides del Barça per marxar al descans amb un just empat a zero gols en el marcador.

A la represa la tendència no va canviar i els blaugrana continuaven amb la possessió de la pilota davant d'un Nàstic defensiu. Al minut 51 el blaugrana Martí Vilà va rebre una segona targeta groga i va ser expulsat. A partir d'aquí els visitants van poder aprofitar més forats defensius i al minut 59 Albet va xutar fora en un contraatac.

Deu minuts més tard Priego va gaudir d'una nova oportunitat que va aturar-la el porter local. Els locals a la desesperada i amb tan sols dos jugadors de defensa van aprofitar un desajust en la defensa bagenca per marcar l'únic gol del partit en el minut 89 de joc.