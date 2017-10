La selecció estatal decideix fer pinya en el cas Piqué

Els jugadors de la selecció espanyola i els tècnics es van reunir ahir, abans de l'entrenament que van fer a porta tancada per preparar el partit de divendres de classificació per al mundial contra Albània, i van decidir que no entrarien a emetre cap opinió sobre les declaracions i les piulades de Gerard Piqué arran de la situació que es viu aquests dies a Catalunya. Ahir ho van exemplificar l'exblaugrana Thiago i l'atlètic Koke, els jugadors que van comparèixer, i també va fer el mateix el president interí de la Federació Espanyola de Futbol, Juan Luis Larrea. Tots opinen que el jugador continua mostrant el mateix compromís de sempre amb l'equip estatal i que, si això continua, no hi ha motius perquè l'abandoni.



Cansats del tema

D'aquesta manera, Thiago va manifestar que «al Gerard el veiem com sempre. Les vegades que ha vingut a la concentració ha estat amb el compromís, l'actitud i l'alegria de sempre, fins i tot dins del vestidor. Ens entristeix, perquè aquí venim a jugar a futbol, no vinc a parlar de la vida de ningú. M'entristeix no poder estar còmodes i no poder parlar d'Albània o Israel, que per a nosaltres és fonamental ara mateix».

Per la seva banda, el matalasser Koke va ser més explícit en declarar que el tema «ens cansa». El jugador va esquivar les preguntes sobre el central i va afegir que «sempre és el mateix, som professionals i volem jugar a futbol. És al que ens cenyim».

Segons sembla, en la reunió de jugadors i tècnic d'ahir es va apostar per aparcar el tema i no parlar-ne de portes en fora. El fet que la sessió fos a porta tancada també va ajudar a refredar els ànims.

Qui va tornar a opinar ahir sobre Piqué i sobre la situació a Catalunya en general va ser el tennista Rafa Nadal qui, després de vèncer el francès Lucas Pouille al torneig de Pequín, va afirmar que «s'arriben a uns extrems que no aporten res positiu i, evidentment, escridassar Piqué és també una manera d'expressar-se de gent massa radical».