El Barça pateix per guanyar el derbi català davant el Joventut

El Barça Lassa va sumar anit la seva segona victòria de la temporada a la Lliga Endesa, en imposar-se per un igualat 72-74 al Divina Joventut en el derbi català. Els blaugranes van haver de patir molt per superar els badalonins, que van mostrar la seva millor versió i van lluitar fins al darrer segon, anotant un triple afortunat, a tauler, que els situava a un punt al darrer segon. Massa tard.

Poc abans, quatre triples gairebé seguits del Barça van permetre a l'equip de Sito Alonso obrir una escletxa de 10 punts (57-67) que semblava definitiva. Però el Joventut va reaccionar fins a situar-se a només tres punts (64-67) i va competir fins al final en un partit molt igualat tota l'estona.

La jornada d'ahir es va obrir amb una victòria del Madrid a Bilbao (80-87). Els blancs van patir davant un equip sempre lluitador i no va ser fins al darrer quart quan van resoldre, amb un parcial de 18-27. I el més destacat del triomf va ser Anthony Randolph, autor de 26 punts i 9 rebots.

Menys problemes per guanyar va tenir l'Unicaja, que va superar el Burgos per 93-72. Al descans, l'equip que entrena el català Joan Plaza ja havia anotat 65 punts, el seu rècord a l'ACB. Tota la segona part va ser un pur tràmit per al conjunt malagueny.

I el Baskonia va superar l'Estudiantes per 94-76 amb una actuació destacada del pivot Ilimane Diop, que va acabar amb 15 punts i 9 rebots. Per part estudiantil, Landesberg va acabar amb 22 punts després d'anotar-ne 14 al tercer quart per liderar una petita reacció del conjunt madrileny.