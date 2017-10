Sant Vicenç premia Roger Embid i Sabina Martínez

La Festa de l'Esport Santvicentí 2017 va deixar petita la sala de Cal Soler. Sant Vicenç de Castellet va retre homenatge al món esportiu de la localitat, que va tancar la temporada passada amb un ple d'èxits. Roger Embid, atleta del Club Esquaix Castellet, i Sabina Martínez, nedadora del Club Natació Castellet, van ser distingits millors esportistes de la temporada 2016-2017.

Embid va destacar en la seva participació a l'Ultra Trail del Montblanc, on va acabar tercer en la seva categoria i 56è a la general, mentre que Martínez va sumar diferents victòries a la Copa SWIM Costa Brava i a la Final del Món Oceanman a Benidorm. Pel que fa a les entitats santvicentines, es va fer un reconeixement conjunt tant al Club Esportiu Futsal i com al Club Esquaix Atlètic Castellet.

En categoria millor esportista promesa (de 12 a 17 anys), la guanyadora va ser Àngela Lanza, del Club Taekwondo Castellet, seguida de Laura Castellà, del Club Bàsquet Castellet, i de Bryan Ceballos, del Club Petanca Sant Vicenç de Castellet.

El premi al millor esportista veterà (+40 anys) va ser per a Vicenç Forns, del Club Pesca Olímpic Castellet. En categoria infantil (inferior a 12 anys), el reconeixement va anar a parar a Isaac Matas, del Club Taekwondo Castellet. Pel que fa als tècnics, el premi al millor entrenador va recaure en Joan Cànovas, del Club Bàsquet Castellet, en homenatge a la seva trajectòria durant 32 anys.

I, finalment, el premi al millor equip de la temporada 2016-17 va ser compartit per l'aleví del Club Esportiu Futsal Santvicentí (campió de lliga per segon any consecutiu), els benjamins i prebenjamins del Club Hoquei Castellet (campions de les seves lligues i segons de la Copa Catalunya) i el júnior del Club Bàsquet Castellet (campió de lliga).



Mencions especials

La Festa de l'Esport Santvicentí també va deixar espai per a mencions especials per a Maria Casanueva i Laia Díaz (atletisme), Bernat Tobies, Marc Garcia i Paula Garcia (hoquei), Jose Jiménez (taekwondo), David Martínez (kickboxing), el 25è aniversari del Club Pesca Olímpic Castellet, el Centre Excursionista, l'Associació Futbol Sala Femení i el grup del CAP Amics de la Salut.