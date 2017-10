El Gironella deixa escapar dos punts en un partit controlat amb l'OAR Vic

El Gironella no va sentenciar i es va deixar remuntar en la seva visita al camp de l'OAR Vic, 3-3. Els visitants van avançar-se gràcies a una bona jugada individual de Ragués, però deu minuts més tard van veure com els locals empataven el marcador. Quan semblava que s'arribaria el descans amb aquest empat, Santmarí posava davant el Gironella, 1-2. A la represa, els berguedans encarrilaven els tres punts amb el tercer gol. Els homes de Ponti no van sentenciar i en el tram final del partit els jugadors de l'OAR Vic van aprofitar dues errades defensives del Gironella per empatar i deixar el definitiu 3-3.