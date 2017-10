Nadal i Federer guanyen sense problemes en el debut a Xangai

Com marcava el guió, els dos grans favorits per guanyar el Masters 1.000 de Xangai van complir en el seu debut i van passar a vuitens de final: Rafa Nadal va superar per 6-2 i 6-1 el nord-americà Jared Donaldson, mentre que Roger Federer va derrotar l'argentí Diego Schwartzman per 7-6 i 6-4.

En canvi, Feliciano López va caure eliminat per l'ucraïnès Alexandr Dolgopolov, per 7-6, 1-6 y 6-4.

D'altra banda, l'ATP va tornar a sancionar ahir el tennista australià Nick Kyrgios per la seva conducta antiesportiva després que dimarts abandonés sense donar explicacions el partit que estava disputant a Xangai, després de perdre el primer set.