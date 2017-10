El Nàstic cedeix davant l'Espanyol tot i la seva gosadia i competitivitat

La gosadia ofensiva i l'esperit competitiu amb què el Nàstic de Manresa va afrontar el partit al camp de l'Espanyol no van ser suficients per tal que els deixebles de Ferran Costa assolissin un resultat positiu a Sant Adrià.

El partit va iniciar-se amb una forta pugna per la pilota al mig del camp amb la intensitat com a protagonista. Malgrat que l'esfèrica no sovintejava les àrees, l'Espa-nyol va aconseguir avançar-se en la seva primera ocasió, un contracop trenat entre Pau Salvans i Izan Checa que va culminar en gol Javi Gutiérrez.

A l'inici de la represa, un llançament de falta ras de Roger Escamilla va obligar Joan Garcia a treure una mà salvadora. Va ser la gran opció del Nàstic per equilibrar el marcador. Tot seguit, Fer-ran Brugué va situar el 2 a 0 a l'electrònic, per arrodonir-lo set minuts abans del final. Fins ara, l'Espanyol s'ha imposat en tots els partits que ha jugat com a local, mentre el Nàstic competeix arreu.