El president del PSG és investigat per corrupció en drets de televisió

El ministeri Públic de la Confederació Helvètica ha obert una altra investigació penal contra l'exsecretari general de la FIFA, Jérôme Valcke, i contra dos homes de negocis, un d'ells el president del París Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaïfi, per suposats delictes de corrupció i gestió deslleial de drets televisius en els mundials de futbol.

La investigació penal es va obrir el 20 de març del 2017, però la Fiscalia no en va informar fins ahir, dia en què Valcke va testificar abans els investigadors, segons un comunicat del ministeri Públic. El text assenyala Valcke, Al-Khelaïfi, que és director de la societat Bein Media Group LLC, i un tercer «home de negocis actiu en l'àrea dels drets esportius», a qui no cita.

La Fiscalia sospita que poden haver-se comès diversos delictes, entre ells corrupció, gestió deslleial, frau i estafa. Concretament, el comunicat indica que se sospita que Valcke va acceptar suborns de l'home no citat després atorgar els drets televisius en diversos països dels mundials del 2018, 2022, 2026 i 2030. En el cas d'Al-Khelaïfi, els suborns estarien en relació amb els mundials del 2026 i 2030.



Escorcoll a Bein Sports, a París

La Fiscalia Nacional Financera francesa va ordenar ahir un escorcoll de la seu parisenca de la televisió Bein Sports, dirigida per Nasser Al-Khelaïfi, imputat per la justícia suïssa per atribució irregular dels drets de retransmissió dels Mundials de futbol.

La Fiscalia francesa va indicar que l'operació es va desenvolupar en coordinació amb els seus col·legues suïssos, que van comunicar ahir al matí l'obertura de diligències penals contra el president del PSG, contra l'exsecretari general de la FIFA Jérôme Valcke i contra una tercera persona.

Dos magistrats de la Fiscalia Nacional Financera, assistits per investigadors de la brigada de lluita contra la corrupció, van acudir als locals de la cadena de televisió. El ministeri Públic helvètic havia sol·licitat l'assistència de les autoritats franceses per procedir a aquest escorcoll.