El PSG venç el Dijon (1-2) i augmenta l'avantatge a 6 punts respecte al Mònaco

Dos gols del belga Thomas Meunier, el darrer al temps afegit, van donar la victòria al Paris Saint Germian contra el Dijon per 1-2. D'aquesta manera, els francesos augmenten la seva diferència a la classificació a sis punts respecte al seu principal perseguidor, el Mònaco, de Leonardo Jardim.

El duel no es va trencar fins al minut 71, quan un xut de Neymar va ser desviat pel porter local, Baptiste Reynet i va ser recollit per Meunier, que va fer el primer. Els francesos van ser incapaços de rentabilitzar les seves ocasions per sentenciar el matx i el Dijon va aprofitar la seva al 88. Jeannot va executar una impecable volea des de fora l'àrea que va agafar desprevinguda la defensa del PSG.

El triomf accentua d'aquesta manera el domini del PSG respecte al Mònaco, batut divendres pel Lió en un gran partit (3-2).