El CG Puigcerdà deixa escapar el partit en els darrers minuts

L'equip sènior del CG Puigcerdà va deixar escapar un partit que tenia dominat fins al tercer període (4-6). Davant el Majadahonda es va veure un joc de moltes anades i vingudes, però amb un hoquei força ràpid i distret. Els porters van estar prou encertats. Sigui com sigui, al CG Puigcerdà se li resisteix la primera victòria, tot i que una setmana més la va tenir a tocar. A falta de pocs minuts per al final i amb el marcador assanyalant empat, una jugada polèmica va decantar el partit a favor dels madrilenys, sense gairetemps de reacció per als ceretans. Els parcials van ser d'1a 1, 1 a 0 i 2 a 5

El bon treball de grup del CG Puigcerdà s'està notant sobre el gel, però no acaben d'arribar els resultats favorables. En finalitzar la confrontació, la decepció entre els jugadors del CG Puigcerdà era evident. Menció especial per a una afició que cada cop assisteix als partits amb més quantitat.

L'equip júnior tampoc no va poder amb el Majadahonda, en caure, en el seu cas, per 1 a 6, amb parcials de 0 a 4, 1 a 1 i 0 a 1. En aquest cas, la nota positiva és que el resultat no va ser tant destacat com a la primera volta, quan els madrilenys es van imposar per 14 a 4. Això convida a pensar en una bona progressió dels jugadors que entrenen Barnola i Hilario.