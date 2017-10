La Cursa Popular d'Igualada estrena circuit amb més de 4.600 participants en les dues proves

La Cursa Popular d'Igualada va refermar ahir el seu atractiu i poder de convocatòria entre els igualadins de totes les edats. Centralitzar la sortida i l'arribada de les dues curses que conformen la prova al Parc Central, situat al nord de la població, i, en conseqüència, modificar el recorregut d'ambdós circuits, va permetre establir un nou rècord de participació en l'acte esportiu més multitudinari de la ciutat: 4.625 atletes hi van prendre part. La prova més competitiva, de 5 km, va tenir 2.114 atletes, mentre que el circuit B, reservat als més menuts i els seus acompanyants (1,9 km), de caràcter estrictament participatiu, va aplegar 2.511 adeptes.

El triatleta igualadí del CA Igualada Triatló Petromiralles Albert Moreno va imposar-se en la classificació general masculina, signant un temps de 15' 59''. Rere seu va situar-se l'atleta berguedà Guillem Fernández (JAB), amb un temps de 16' 16'', seguit del júnior Guillem Carner (CAI Petromiralles), que necessitava 33 segons més per completar la prova. En categoria femenina, la classificació general va tenir com a guanyadora una jove corredora infantil, Carla Bisbal (CAI Petromiralles/Dental Igualada). L'atleta va completar la cursa en 19' 12'', una marca que li va permetre imposar-se a la cadet Júlia Solé (CAI Petromiralles/Dental Igualada), que va necessitar gairebé un minut més per travessar la línia d'arribada (20' 10''). En tercera posició va sitiuar-se la triatleta Aida Solà (CAI Triatló Petromiralles), amb 20 ' i 21''.



Reconèixer la participació



Tal com és habitual, aquesta 39a Cursa Popular, organitzada per l'Ajuntament i el Consell Esportiu de l'Anoia, amb la col·laboració, entre altres, del CA Igualada, va caracteritzar-se per un ambient lúdic i festiu. Com en anteriors edicions, els organitzadors van voler afavorir i premiar la participació dels escolars. Per això van establir-se premis per a les escoles que aportessin més atletes a la prova. Els alumnes dels Maristes van propiciar que el seu col·legi s'imposés en aquest apartat i rebés un val bescanviable per material esportiu per valor de 175 euros.

En segon lloc, va situar-se l'Escola Pia (125 euros), mentre l'Acadèmia d'Igualada va assolir la tercera posició i va rebre un val de 75 euros. L'Institut Badia i Margarit va ser el centre educatiu amb més percentatge de participants en la prova en relació amb el seu nombre total d'alumnes matriculats (175 euros). D'altra banda, la firma AquaSOS va lliurar un xec de 2.312,50 euros a la Fundació Kalilu Jammeh (mig euro per participant), donatiu destinat als nens atesos per l'entitat a Gàmbia.

Enguany, a més de ser l'acte inaugural dels 66ns Jocs Esportius Escolars de l'Anoia, la prova va convertir-se en el primer acte promocional de la candidatura d'Igualada com a Ciutat Europea de l'Esport 2019.