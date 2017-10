El CA Manresa apropa l'atletisme al carrer amb la popular cursa de 10 km

«Els carrers seran sempre nostres». Aquesta frase, tan popular a Catalunya les darreres setmanes arran dels esdeveniments polítics que sacsegen el país, serà diumenge una realitat a Manresa. Almenys durant un matí, però sense cap connotació política. Un any més, i ja en són catorze, el Club Atlètic Manresa convida els manresans i manresanes a apoderar-se de l´asfalt del centre neuràlgic de la ciutat per fer-hi esport, participant en les curses dels 5 i 10 Km Urbans de Manresa. Alhora, la 10a Cursa de Promoció permetrà als més joves fer un tast competitiu al bell mig del Passeig.

La consolidació de la cursa de 5 km, que enguany viurà la seva segona edició, i el trasllat forçós de la zona d´entrega de dorsals i xips, de la Bonavista a la plaça de Simeó Selga, situada arran de l´IES Lluís de Peguera, són les principals novetats que presenta la prova.

Joan Lleonart, director tècnic del Club Atlètic Manresa, l´entitat organitzadora, remarca «el caràcter popular que des del club donem a les curses. El nostre objectiu és que la ciutadania de Manresa i comarca les sentin com a pròpies i hi participin. Assolir un gran nivell de participació, malgrat l´atomització actual que pateix el calendari de proves atlètiques populars, és el nostre repte».

Diumenge, l´activitat s´iniciarà a 2/4 de 9 del matí, a la plaça de Simeó Selga, on tots els inscrits podran recollir la samarreta tècnica, el xip i el dorsal facilitats per l´organització. La cursa de promoció sortirà a les 10 des de la Ben Plantada i transcorrerà durant 700 metres pel centre del Passeig fins a l´alçada del teatre Kursaal, on s´ubicarà la línia d´arribada. Les curses de 5 i 10 km engegaran a 2/4 d´11, tal com és habitual, també des de l´entorn de la Ben Plantada.

Oferir uns recorreguts a l´abast de tothom és una de les prioritats del CAM. Joan Lleonart recorda que «el traçat del circuit de 5 km és ràpid i assequible per a tothom, ja que la meitat del seu recorregut és de baixada. La prova de 10 km en té quatre de baixada contínua, des de La Salle fins al passeig del Riu. Sí, el tram final fa pujada, per l´orografia i per incentivar l´esperit d´autosuperació dels atletes».

Ahir al matí el nombre d´inscrits ja era superior als 350 corredors. Aquest fet permetia a Lleonart mostrar-se optimista «crec que podem arribar o superar els sis-cents atletes, però, com tots els esdeveniments culturals, lúdics i esportius que se celebren aquestes setmanes, hem d´esperar a les darreres 48 hores per rebre el gruix d´inscripcions. És una conseqüència de la inestabilitat política». Les inscripcions poden fer-se per Internet mitjançant el lloc web www.cx10kmanresa.org, o presencialment a les oficines del CAM i a Esports Sagi fins demà, a les 6 de la tarda. Prendre part en les curses de 5 i 10 km té un cost de 15 euros amb xip o de 13 sense, mentre que la prova de promoció suposa una despesa de 3 euros.

A més dels múltiples aspectes logístics que han de supervisar aquests dies, els membres de la directiva del CAM avaluen com potenciar aquesta prova per convertir-la en multitudinària. Lleonart reflexiona que «els 5 i 10 km Urbans de Manresa han de ser un referent per a la ciutat». Tot i l´excés d´oferta i la requesta entre el públic de les curses de caràcter estrictament lúdic i participatiu, Lleonart considera que la prova manresana pot recuperar embranzida. «Des de l´entitat ens estem plantejant com transmetre millor a la ciutadania el seu tarannà participatiu, sense renunciar que sigui una cursa homologada per la federació. Potser l´haurem de rebatejar i dir-ne cursa popular». Però també és necessari «que la ciutat se la faci seva i que, a més de l´ajut de l´Ajuntament, rebem suport d´altres institucions i del teixit social i econòmic. Aquest darrer cap de setmana he estat a Mollerussa, on se celebrava una mitja marató. I els comerços del centre estaven oberts per oferir servei a les 3.000 persones que s´aplegaven als car-rers. Potser hem d´establir complicitats d´aquest tipus i cloure la jornada amb una gran festa cívica i lúdica a la plaça de Sant Domènec», conclou.