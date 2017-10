El CP Manresa organitza la Copa Barcelona B al Pujolet

arxiu particular

Èlia Comellas Belmonte arxiu particular

Un grup d'unes quaranta patinadores participaran aquest proper cap de setmana en la Copa Barcelona B de patinatge artístic en les categories júnior, juvenil, cadet i infantil. Aquesta competició, organitzada pel Club Patí Manresa, amb el suport de l'Ajuntament, tindrà lloc dissabte i diumenge al pavelló del Pujolet.

Aquesta és la cinquena vegada que la secció de patinatge del CP Manresa, que dirigeixen Xavier Òrrit i Noemí Isla, organitza un campionat rellevant com aquesta Copa Barcelona B. És una competició de modalitat lliure, amb un temps determinat perquè cada patinadora executi el seu exercici amb la dificultats dels salts i piruetes. Entre les classificades per a aquesta competició hi ha la patinadora del CP Manresa Èlia Comellas Belmonte en categoria cadet.

Dissabte les patinadores realitzaran el programa curt (entrenaments al matí i competició a la tarda), que serà de classificació per al programa llarg que es durà a terme l'endemà diumenge al matí. En el programa curt, les participants han de seguir un ordre de salts i piruetes en un temps establert; en el llarg, les patinadores, i segons la classificació del dia anterior, la prova té una puntuació doble.

Dissabte els entreaments començaran a les 10 del matí i la competició a 2/4 de 4 de la tarda. Diumenge, després d'un curt escalfament, s'iniciarà la competició a 2/4 de 10 del matí. A partir de 2/4 de 2 del migida, lliurament de trofeus als primers classificats de cada categoria i clausura del campionat al mateix pavelló.