El Manresa obté una victòria de prestigi amb el Badalona

Triomf important per als bagencs EUDALD REDÓ

El juvenil del CE Manresa va aconseguir sumar la segona victòria de la temporada davant del Badalona per un clar 4-1. El conjunt local, amb un estelar Roger Alsina, autor dels quatre gols manresans, va saber patir per sentenciar els tres punts enfront d'un rival molt lluitador.

En la primera meitat els bagencs van tenir molt domini del joc i van gaudir de millors ocasions de gol. Al minut 26 Alsina va aconseguir obrir la llauna en el marcador amb el primer gol, 1-0. Els jugadors visitants ho van continuar intentant però van topar amb una sòlida defensa manresana. Els de casa van gaudir d'ocasions clares per ampliar el marcador però van estar desencertats de cara a gol. Amb aquest resultat es va arribar a la mitja part.

A la represa i tan sols dos minuts després del xiulet de l'àrbitre, Alsina ampliava les distàncies per al Manresa fruit d'una gran jugada individual. Amb aquest gol, el Badalona va avançar les línies per intentar retallar distàncies i trobaria recompensa amb el 2-1, obra de Marcos, al minut 54. El partit es va equilibrar i es van veure moltes alternatives en el joc. Alsina va aconseguir encarrilar els tres punts per als locals amb el tercer gol, al minut 72. El Badalona va bolcar-se a l'atac en els darrers minuts, però de nou Alsina sentenciava el partit amb el definitiu resultat de 4-1.

En la propera jornada de la competició els jugadors manresans s'enfrontaran contra el fort i complicat Espanyol.