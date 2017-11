Un sòlid Martorell obté el primer triomf a LEB Plata

El Club Bàsquet Martorell va aconseguir la primera victòria a la LEB Plata en vèncer a la seva pista el Reial Múrcia Baloncesto, un dels equips de la part alta de la taula classificatòria, per un resultat final de 97-82.

En els primers deu minuts del matx es va veure la millor versió del conjunt visitant, però tot i això els jugadors martorellencs van aguantar gràcies a la intimidació de Deng Mabior i l'encert en el llançament exterior de Xavier Guirao i David Jofresa (21-24, al final dels mateixos). En el segon període, el conjunt del Baix Llobregat Nord va trenar algunes bones jugades i va aconseguir arribar a la mitja part de l'enfrontament amb dos punts de marge en l'electrònic (47-45).

En la segona meitat, els jugadors dirigits per Adrià Alonso van augmentar la intensitat, van millorar en la intimidació i van estar encertats a l'anella contrària. Per la seva banda, els visitants van buscar alternatives per revertir la situació, però al final del tercer quart els locals guanyaven per set punts (71-64). En els deu darrers minuts, els martorellencs van ensenyar els seus millors recursos per provocar un curtcircuit en el joc murcià i van ampliar la renda fins al 97-82 definitiu. En la propera jornada, el Club Bàsquet Martorell visitarà la complicada pista d'un dels dos colíders de la competició, l'Arcos Albacete Basket. El matx es posarà en marxa el proper dimecres, 8 de novembre, a partir de dos quarts de nou del vespre.