Berga i Gironella juguen demà el derbi pensant en millorar la classificació

Separats per només tres punts, el Berga (16) i el Gironella (13) juguen demà (16 h) un nou derbi al Berguedà de Segona Catalana. Els dos conjunts arriben a l'enfrontament després d'una certa irregularitat, malgrat trobar-se en una zona força còmoda de la classificació. Es preveu una gran afluència de públic al municipal de Berga per veure dos equips que busquen més continuïtat en el joc que desenvolupen. Aquesta temporada, el Berga només ha pogut guanyar dos partits a casa, davant el Bellavista i la Sabadellenca; el Gironella, per la seva part, com a visitant, ha guanyat un partit de forma molt meritòria a les Franqueses, i n'ha empatat un altre (OAR Vic).

Al mateix grup 4 de Segona Catalana, avui (16 h) l'Avià buscarà el segon triomf de la temporada; si la setmana passada al camp del Folgueroles va debutar el veneçolà Fabio Sbarra, avui podria fer-ho el porter del Gavà Ayoub Jilali, que ja havia estat pretès pels avianesos a l'estiu, després de sortir del juvenil del Mataró. També ha estat fitxat Álvaro Sánchez, del Santpedor. Al seu torn, el Sallent, que acumula tres derrotes i un empat, visita demà (11.30 h) el complicat camp del Sabadell Nord, que és a la part alta de la classificació.